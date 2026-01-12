Редкий «парад» планет: Марс, Меркурий и Венера выстроятся в ромб

Такие конфигурации не только украшают небо, но и отмечают важные точки перехода.

Земляне 22 января в небе увидят уникальное астрономическое событие — полное сближение ближайших к Земле планет, сообщают в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН. Эти планеты образуют почти правильную фигуру — ромб или крест, с размером стороны 2–3 градуса, после чего конфигурация начнёт распадаться.

Венера и Марс уже подошли к Солнцу в прошедшее Рождество, образовав редкое соединение, которое, по оценкам астрономов, не повторится в ближайшие два столетия. В настоящее время Венера смещается налево от Солнца, а Марс — направо. Меркурий, по последним космическим снимкам, появляется как яркая «звезда» справа и движется к центру кадра, к солнечному диску. Венера и Марс пока скрыты за коронографом, который блокирует яркий солнечный свет для наблюдений.

Специалисты отмечают, что через несколько дней обе планеты выйдут из-под блокады и станут видны на новых снимках. После 22 января самая быстрая планета — Меркурий — покинет парад ещё до конца месяца. В феврале к нему присоединятся Венера и Марс, завершив симметричную конфигурацию. Следующее заметное сближение всех трёх планет около Солнца произойдёт только в сентябре 2038 года.

Такие небесные события не случайны. В древних традициях и современной астрономической символике выравнивание планет всегда считалось моментами усиленного влияния на земные процессы и состояние человека. Энергии Меркурия, Венеры и Марса — мышление, чувства и воля — в такие периоды входят в резонанс, создавая тонкий, но ощутимый фон для внутренних изменений и переосмысления.

Редкие конфигурации не только украшают небо, но и отмечают важные точки перехода. Вопрос лишь в том, замечаем ли мы их влияние или проходим мимо.

Ученые отмечают, что грядущее сближение трех планет на расстояние всего в 3 градуса станет исключительным событием для нынешнего столетия. В последний раз подобная конфигурация наблюдалась осенью 2019 года, а следующего шанса увидеть нечто подобное придется ждать до сентября 2038-го. При этом грядущий «парад» будет гораздо плотнее будущего, где разброс планет составит уже около 10 градусов.