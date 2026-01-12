Пользователей iPhone предупредили о рисках поломки батареи при перелете

Владельцы разных моделей iPhone жалуются на нетипичное поведение аккумуляторов во время авиаперелетов. По их наблюдениям, в полете батарея временно увеличивается в объеме, однако после приземления устройство возвращается к нормальному состоянию без видимых последствий, сообщает 4PDA.

© YouTube

В одном из случаев пользователь iPhone 16 Pro Max зафиксировал частичное отхождение задней панели корпуса на высоте, которое полностью исчезло сразу после посадки самолета. Аналогичное явление отмечал и владелец iPhone 15 на двух разных рейсах: аккумулятор визуально вздувался во время полета и приходил в норму после снижения. По словам пользователя, замена батареи устранила проблему.

Эксперты связывают подобные случаи с пониженным давлением в салоне самолета. На высоте газы внутри литий-ионных аккумуляторов могут расширяться, что приводит к временной деформации элемента. После приземления и восстановления нормального давления батарея возвращается к исходной форме.

Официальных комментариев со стороны Apple по данной ситуации не было. Сообщается, что случаи носят единичный характер. При этом специалисты рекомендуют пользователям, заметившим вздутие аккумулятора, зафиксировать дефект и обратиться в авторизованный сервисный центр, поскольку деформация литий-ионных батарей потенциально может представлять риск для безопасности устройства.