В Мраморном море обнаружили кабину разбившегося 51 год назад самолета

Турецкий блогер и исследователь Недим Куру обнаружил на дне Мраморного моря кабину пассажирского лайнера, разбившегося там в 1975 году и не найденного до сих пор. Как отмечает телеканал NTV, эта находка может, наконец, помочь установить, что именно произошло с самолетом более полувека назад.

Куру уже долгое время ведет поиски затонувшего в Мраморном море самолета Fokker F-28 компании Turkish Airlines. Этот борт в январе 1975 года не смог с первого раза приземлиться в Стамбуле из-за перебоев с электроснабжением в аэропорту и ушел на второй круг. Во время выполнения маневра по не выясненной до сих пор причине и в условиях тумана лайнер упал в Мраморное море. Погибли 42 человека.

Тогда точное местонахождение обломков самолета не смогли установить из-за отсутствия технических возможностей. Однако в последние годы в рыбацкие сети начали попадать фрагменты фюзеляжа. В связи с этим Куру активизировал поиски у берегов стамбульских районов Бююкчекмедже и Амбарлы в европейской части города, где и стали находить элементы самолета.

С помощью подводных дронов, сонаров и других устройств ему удалось установить точное местонахождение части обломков фюзеляжа.

"Мы активизировали поиски и на глубине приблизительно 80 м нашли кабину пилотов самолета и смогли получить четкие изображения частей фюзеляжа", - сообщил Куру.

На следующем этапе его команда сосредоточится на поисках хвостовой части самолета, где может находиться черный ящик. В случае его обнаружения и достаточной сохранности может получиться установить точную причину катастрофы, которая остается тайной уже более полувека.