Xiaomi впервые попала в топы рынка Android-процессоров в Китае

AnTuTu опубликовала данные за четвёртый квартал 2025 года, показав «расстановку сил» на китайском рынке процессоров для Android-устройств. Лидером с большим отрывом остаётся Qualcomm, но в списке неожиданно появилась Xiaomi.

© Xiaomi

Согласно отчёту, смартфоны с процессорами Qualcomm занимают 71,2% рынка: флагманские смартфоны чаще всего используют серию Snapdragon 8, модели среднего класса — Snapdragon 7 и 6, а доступные устройства — Snapdragon 4.

Второе место занимает MediaTek с долей 27,4%. Особенно популярны процессоры Dimensity и Helio в бюджетных и среднеценовых смартфонах.

Samsung занимает третье место с долей всего 0,6%. Его процессоры Exynos в основном используются в собственных смартфонах Galaxy.

Неожиданно в статистике появилась и Xiaomi с долей 0,4%. Компания попала в рейтинг благодаря собственному XRING O1, который пока установлен лишь в двух устройствах — Xiaomi 15S Pro и планшете Xiaomi Pad 7 Ultra. Но этого уже стало достаточно.