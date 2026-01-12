Человеческую ДНК нашли на эскизе Леонардо да Винчи

Международной группе ученых удалось извлечь образец ДНК с одного из рисунков Леонардо да Винчи. Результаты работы опубликованы на сайте препринтов bioRxiv и уже вызвали интерес в научной среде.

В исследовании приняли участие ученые из США, Австрии, Италии и Испании. Среди авторов работы — биолог Норберто Гонсалес-Хуарбе из Мэрилендского университета. Кратко о выводах экспертов сообщило издание Daily Mail. Анализ проводился в рамках «Проекта ДНК Леонардо да Винчи».

Образец был извлечен с эскиза, выполненного красным мелом и известного под названием «Святой младенец». Ученые сосредоточились на изучении Y-хромосомы, которая передается по мужской линии. Полученные данные сравнили с ДНК, ранее извлеченной из письма двоюродного брата художника.

Результаты показали, что кузен Леонардо и человек, чья ДНК присутствует на рисунке, относятся к одной генетической группе. Ее представители имеют общего предка, проживавшего в Тоскане — регионе, где родился и вырос да Винчи.

Исследователи отмечают, что культовые произведения мастера, включая «Мону Лизу», слишком часто подвергались реставрации, что практически исключает возможность обнаружения на них подлинных биологических следов художника. В этом смысле наибольший интерес представляют именно рисунки и рабочие наброски, выполненные на бумаге.

Бумажные носители, по данным ученых, способны сохранять следы пота, частиц кожи, бактерий и фрагменты ДНК на протяжении веков. Именно это делает графические работы да Винчи перспективным материалом для подобных исследований.

На данном этапе специалистам предстоит окончательно подтвердить, что обнаруженный образец действительно принадлежит Леонардо да Винчи. В случае успеха это может открыть новые возможности для изучения особенностей его восприятия мира. По оценкам исследователей, художник фиксировал в своих работах детали и движения, которые человеческий глаз обычно не улавливает, включая сложные фазы движения крыльев насекомых в полете.