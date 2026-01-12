Появился инструмент, вычищающий ИИ и рекламу из Windows 11

Похоже, Microsoft не собирается сбавлять темп с внедрением ИИ в Windows 11 — нравится это пользователям или нет. Copilot уже готовится поселиться в «Проводнике», ИИ всё активнее проникает в системные функции и настройки, а местами это действительно идёт на пользу, например в вопросах доступности.

Но вместе с полезными улучшениями Windows 11 продолжает обрастать спорными и откровенно раздражающими элементами.

Если вам всё это надоело, хорошие новости всё же есть. Для Windows 11 появился новый инструмент с говорящим названием Winslop, который помогает, выражаясь прямо, «вычистить ИИ-шлак» из системы.

Winslop — это свежий проект от разработчика, стоящего за FlyOOBE, популярной утилитой для кастомизации Windows 11. В основе Winslop лежит недавно выпущенный скрипт Remove Windows AI, но на этом автор не остановился и превратил его в полноценное нативное приложение с расширенной функциональностью.

Winslop умеет не только отключать и удалять ИИ-функции, но и настраивать поведение системы, приложения, политики и параметры по умолчанию. В будущем разработчик обещает новые возможности и направления настройки.

Интерфейс Winslop нельзя назвать эталоном современного дизайна, но по части практической пользы он более чем убедителен. В списке доступных опций:

отключение ИИ-функций и Copilot;

настройки приватности;

реклама и «рекомендации» Windows;

параметры Microsoft Edge;

игровые и системные твики.

При этом есть и важная кнопка отката изменений, если вдруг понадобится вернуть систему в исходное состояние.

Скачать Winslop можно бесплатно — проект доступен на GitHub.

Сам факт появления таких утилит говорит о многом. Пользователям Windows 11 всё чаще приходится прибегать к сторонним инструментам, чтобы просто сделать систему менее навязчивой.

Microsoft, кстати, тоже идёт навстречу юзерам. Например, в свежей Beta/Dev-сборке Windows 11 (26200.7535) корпорация добавила новую групповую политику, которая наконец-то позволяет полностью удалить приложение Copilot. Правда, с довольно строгими оговорками.