В Китае испытали беспилотный транспортный самолет

В Китае успешно прошел первый испытательный полет транспортного самолета на автономном управлении «Тяньма-1000». Об этом сообщило агентство China News со ссылкой на данные государственного холдинга Norinco Group.

Разработкой летательного аппарата занималась Сианьская группа авиационных технологий «Айщэн». Самолет создавался как многофункциональная платформа и предназначен для выполнения логистических задач, экстренного реагирования и доставки различных материалов.

По данным разработчиков, «Тяньма-1000» стал первой в Китае средневысотной платформой для недорогих грузовых перевозок. Самолет адаптирован к эксплуатации в условиях сложного рельефа и высокогорья, способен выполнять сверхкороткие взлет и посадку, а также оперативно переключаться между грузовым и парашютным режимами.

Летательный аппарат может подниматься на высоту до 8000 метров. Длина разбега и пробега при взлете и посадке не превышает 200 метров. Максимальная дальность полета достигает 1800 километров, а грузоподъемность — до одной тонны. Конструкция предусматривает модульный грузовой отсек, что позволяет быстро переоборудовать самолет под задачи сброса материалов.

Испытания «Тяньма-1000» стали очередным этапом развития китайских автономных авиационных платформ. Ранее, в конце декабря, Китай провел первый запуск многоразовой ракеты-носителя «Чанчжэн-12А». Старт состоялся 23 декабря с коммерческой площадки «Дунфэн». Вторая ступень ракеты успешно вышла на орбиту, однако первая ступень не смогла вернуться на стартовую площадку.