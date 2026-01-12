Самолеты МС-21 и SJ-100 находятся в финале сертификационных испытаний

Российские пассажирские самолеты МС-21 и SJ-100 находятся на заключительном этапе сертификационных испытаний, а ближе всего к финалу испытаний - Ил-114-300. В 2026 году должны начаться первые поставки всех этих самолетов.

Об этом рассказал министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов.

"По гражданскому авиастроению сейчас мы находимся на финальном этапе сертификационных испытаний новой линейки самолетов МС-21, SJ-100, ближе всего к финалу испытаний - Ил-114-300", - сообщил Антон Алиханов в интервью ТАСС.

По словам министра, в этом году компании должны сертифицировать все эти самолеты и начать первые поставки.

Также глава Минпромторга рассказал о продолжении работы по корректировке комплексной программы развития авиационной отрасли РФ.

"По мере прохождения ключевых точек сертификационных испытаний уточняются прогнозы производства воздушных судов", - добавил он.

Ранее сообщалось, что Росавиация в 2026 году ожидает поставку трех самолетов Ил-114-300.