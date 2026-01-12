В России зафиксирован рекордный рост трафика в публичных сетях Wi-Fi

Совокупный трафик публичных сетей Wi-Fi в России в прошлом году увеличился в 10,6 раза и достиг 13,8 млн терабайт, следует из анализа рынка оператора Hot-WiFi, пишут «Ведомости». В 2024 году совокупный трафик публичного Wi-Fi составлял около 1,3 млн терабайт. По Москве трафик в общественных точках доступа вырос в те же 10,6 раза до 2,07 млн терабайт. Речь идет о точках в общественных местах вроде магазинов или ресторанов.

Рекордный рост трафика связан с масштабными отключениями мобильного интернета, которые начали применять в мае в столичном регионе для обеспечения безопасности во время торжеств, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Затем власти других регионов также стали регулярно отключать сотовую связь, объясняя это превентивными мерами при возникновении потенциальных угроз из-за прилетов вражеских БПЛА.

Рост потребления публичного интернета сопровождался изменением пользовательского поведения, отмечают аналитики Hot-WiFi. Средняя длительность сессии подключения к публичному Wi-Fi увеличилась на 12,8% год к году до 79,95 часа в 2025 году.

«Это говорит о том, что пользователи все чаще воспринимают такие сети не как вспомогательный канал для проверки сообщений, а как полноценный доступ в интернет — для видео, работы и сервисов с высоким потреблением данных. Это отражает общий тренд на смещение трафика в сторону Wi-Fi в общественных пространствах и снижение зависимости от мобильного интернета в точках массового присутствия людей», — пояснил технический директор Hot-WiFi Вадим Виноградов.

Спрос на услугу Wi-Fi с авторизацией действительно вырос, что отразилось на росте трафика, подтвердили крупные провайдеры. У Билайна объемы передаваемого трафика в сегменте b2b существенно выросли, подтвердил представитель компании, не раскрывая абсолютных цифр. По оценкам Мегафона, год к году спрос на услугу Wi-Fi с авторизацией увеличился на 59%.

Увеличилось не только количество общественных сетей, но и их емкость, подчеркнул представитель Мегафона. Если ранее клиенты чаще выбирали оборудование на одновременное подключение до 100 пользователей, то сейчас чаще внедряются решения, которые поддерживают работу нескольких тысяч устройств.

Количество новых включений точек Wi-Fi увеличилось не менее чем на 20%, указал представитель Билайн бизнеса. Продажи широкополосного доступа у Билайна в сегменте b2b в 2025 году выросли более чем на 18%, при этом только в третьем квартале — сразу на 47% по сравнению с тем же периодом 2024 года.

Вырос спрос и на подключения домашнего интернета. К концу третьего квартала общее количество пользователей фиксированного ШПД МТС увеличилось на 6% по сравнению с тем же периодом прошлого года и достигло 5,19 млн абонентов. У Мегафона абонентская база домашнего фиксированного ШПД увеличилась на 16%, а у Билайна — на 15%.