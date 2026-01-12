Apple впервые за 15 лет сместила Samsung

Apple впервые с 2011 года обошла Samsung по объему штучных поставок смартфонов, заняв лидирующую позицию в отрасли по итогам 2025 года. Об этом говорится в отчете аналитической компании Counterpoint Research.

По оценке аналитиков, Apple увеличила продажи смартфонов на 10% в годовом выражении и довела свою долю рынка до 20%. Samsung сохранила положительную динамику, однако ее результат оказался ниже — около 19% мировых поставок.

В Counterpoint связывают успех Apple прежде всего с рекордным спросом на линейку iPhone 17, а также с устойчивыми продажами предыдущего поколения. Модели 16-й серии, по словам аналитиков, демонстрировали «исключительные результаты» на протяжении всего года, особенно на рынках Юго-Восточной Азии, Японии и Индии.

Рост поставок Samsung обеспечили устройства среднего ценового сегмента линейки Galaxy A, а также складной флагман Galaxy Z Fold7, продажи которого превысили показатели предыдущего поколения.

В тройке крупнейших производителей продолжает оставаться Xiaomi с долей рынка 13% — объемы ее продаж в 2025 году в целом не изменились. Отдельно аналитики отметили ускоренный рост Nothing и Google: их поставки увеличились на 31% и 25% соответственно. Однако масштаб бизнеса этих брендов пока не позволяет им выйти за пределы категории «Другие» в совокупной структуре рынка.