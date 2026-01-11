В США выпустили бойлер с функцией добычи криптовалюты

Американский стартап Superheat представил на выставке CES 2026 бытовой водонагреватель с функцией майнинга криптовалюты. Разработка нацелена на повышение энергоэффективности за счет повторного использования тепла вычислительных процессов, сообщает CNet.

Модель Superheat H1 объединяет накопительный бойлер объемом 190 литров и специализированный ASIC-компьютер для добычи Bitcoin. Тепло, выделяемое чипами в ходе вычислений, направляется в теплообменник и используется для нагрева воды.

По оценке разработчиков, затраты на электроэнергию для владельца сопоставимы с расходами на обычный электрический бойлер, при этом доход от майнинга может частично или полностью компенсировать стоимость подогрева воды. Цена устройства составляет около $2000, что на 30–40% выше традиционных аналогов.

На текущем этапе система поддерживает только добычу Bitcoin, однако в компании рассматривают более широкое применение технологии. Операционный директор Superheat Джули Сюй заявила, что в перспективе такие устройства могут использоваться для распределенных облачных и ИИ-вычислений. Концепция предполагает объединение тысяч бытовых установок в децентрализованную вычислительную сеть, способную снизить нагрузку на крупные дата-центры.