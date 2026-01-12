Прототип первой материнской платы Apple уйдет с молотка

В США стартовал юбилейный аукцион к 50-летию Apple — об этом сообщает издание pepelac.news. RR Auctions открыл торги «Steve Jobs & the Computer Revolution», где представлено 191 редкость, связанная с ранней Apple и Стивом Джобсом. Торги продлятся до 30 января, и ключевые лоты уже привлекают внимание коллекционеров по всему миру.

© Boston’s Rare and Remarkable Auctions

Главный экспонат — Apple-1 Prototype Board #0, самый ранний известный прототип Apple-1. По оценке организаторов, он может превысить планку в 500 тысяч долларов. Аукционный дом утверждает, что платой пользовались Стив Джобс и Стив Возняк для проверки конструкции перед серийным выпуском; именно она легла в основу первых компьютеров, отправленных в Byte Shop. В подобных историях ранний статус и происхождение зачастую определяют ценность сильнее любых технических подробностей — здесь этот фактор работает на максимум.

От коммерческих Apple-1 прототип отличается дорогими разъёмами, иной системой охлаждения и доработками для диагностики памяти. Покупателю достанутся и аутентичные аксессуары эпохи: клавиатура, блок питания, телевизор Sony, а также реплики документации Apple-1 с подписью Стива Возняка. Такая комплектность повышает привлекательность лота: она позволяет увидеть машину не как отдельную плату, а как живую систему своего времени.

Ещё один символичный лот — первый чек Apple, оценённый более чем в 500 тысяч долларов. Это чек Wells Fargo на 500 долларов, подписанный Джобсом и Возняком и выписанный с первого банковского счёта компании. Эти средства пошли на разработку печатной платы Apple-1, а через 16 дней, 1 апреля 1976 года, Apple официально зарегистрировали. Аукцион фиксирует момент перехода от идеи к бизнесу, а интерес к торгам показывает: ранние символы компьютерной революции сегодня ценят не меньше произведений искусства.