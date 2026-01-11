Раскрыты характеристики прозрачного смартфона Realme с большой батареей

Инсайдер Digital Chat Station раскрыл технические характеристики смартфона Realme Neo8, официальный анонс которого, как ожидается, состоится в середине января. Об этом сообщает портал ITHome.

Согласно утечке, устройство будет оснащено плоским OLED-дисплеем Samsung диагональю 6,78 дюйма с разрешением 2772х1272 пикселя и частотой обновления 165 Гц. Смартфон получит тройную камеру: основную на 50 Мп, телеобъектив с 3,5-кратным зумом с разрешением 50 Мп и 8-мегапиксельный ультраширокоугольный модуль. Селфи-камера получит датчик на 16 Мп.

За производительность устройства будет отвечать субфлагманский чип Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5, а батарея на 8000 мАч получит поддержку быстрой зарядки мощностью 80 Вт.

Среди прочих особенностей отмечается наличие ультразвукового подэкранного сканера отпечатков пальцев, расширенной защиты от воды и пыли, металлической рамки корпуса, полупрозрачной задней панели и RGB-подсветки. Толщина и вес устройства составят 8,3 мм и 215 г. соответственно.

Появится ли Realme Neo8 за пределами Китая, неизвестно.