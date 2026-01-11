Голосовой помощник Samsung Bixby будет «очень похож» на Google Gemini

Согласно СМИ, Samsung готовит масштабное обновление для своего голосового помощника Bixby. После перезапуска он станет «сильно напоминать конкурента» — Google Gemini, о чем свидетельствуют слитые скриншоты.

Ключевым изменением станет интеграция генеративного ИИ. Вместо простого поиска ссылок в интернете, обновлённый Bixby научится давать «развёрнутые» и «вдумчивые» ответы на вопросы.

Появится и несколько новых функций, уже знакомых по решениям Google:

Режим голосового диалога, где можно общаться с помощником в реальном времени, как с Gemini Live. Аналог Circle to Search, где пользователь сможет обвести элемент на экране, чтобы ИИ проанализировал его и дал ответ. Помощник также получит возможность создавать аудиоподкасты по полученным данным и работать с изображениями или аудиофайлами.

Новый Bixby будет тесно интегрирован со сторонними сервисами, такими как Uber. Ожидается, что обновление дебютирует с выходом серии Galaxy S26.