Мощнейшее полярное сияние возникло этой ночью над Россией

Рекордно интенсивное полярное сияние можно было наблюдать во многих регионах России в воскресенье ночью. Явление вызвала недавняя магнитная буря, не исключаются «афтершоки», сообщает Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЭФ.

Пик наблюдался с 1 до 3 часов ночи (мск), сияние достигло высшего, 10-го уровня по шкале интенсивности.

«Вторая в новом 2026-м году магнитная буря произошла сегодня ночью и сопровождалась неожиданно сильными северными сияниями, нижняя граница которых местами доходила до широт около 50 градусов», — заявили астрономы.

Они отметили, что россияне зачастую не могли наблюдать природное явление, поскольку небо европейской части страны сейчас закрыто тучами.

Северное сияние лучше всего было видно в Кемеровской и Челябинской областях, в Ханты-Мансийском автономном округе, местами в Мурманской области. Также хорошие условия сложились в скандинавских странах, Польше и Германии.

Буря стала реакцией на облако плазмы, выброшенное в последние дни. Астрономы прогнозируют, что возможны «афтершоки», потому что Земля всё ещё находится внутри этого облака.

