У Xiaomi тоже появится смартфон со встроенным вентилятором
Встроенный вентилятор — новый тренд среди китайских производителей. Так, согласно утечке, Xiaomi разрабатывает новый флагманский смартфон со встроенной системой активного охлаждения. Небольшим вентилятором, если кратко.
Устройство, как пишут СМИ, скорее будет выпущено под суббрендом Redmi как модель K90 Ultra. Его главной особенностью станет вентилятор, встроенный в блок камер. Несмотря на подвижные элементы, телефон получит защиту от пыли и воды по стандарту IP68.
Аппаратной основой смартфона станет процессор MediaTek Dimensity 9500. Он будет работать в паре с экраном, по слухам, до 165 Гц. Также ожидается батарея емкостью около 8000 мАч.