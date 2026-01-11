Стало известно о скором выходе DeepSeek V4

Китайский ИИ-стартап DeepSeek готовится к запуску модели V4 в середине февраля. Об этом сообщает The Information.

Ожидается, что DeepSeek V4 получит существенно расширенные возможности в области программирования. Внутренние тесты показывают, что новая модель способна превзойти ведущие решения рынка, включая GPT от OpenAI и Claude от Anthropic.

Выбор времени для запуска соответствует ранее опробованной стратегии компании. В январе прошлого года DeepSeek представила флагманскую модель R1 всего за несколько дней до начала новогодних каникул в Китае. Это позволило продукту оказаться в центре глобальной повестки в период сниженной деловой активности и повышенного внимания аудитории.

После релиза R1 стартап быстро стал заметным игроком на мировом рынке ИИ. Модель, ориентированная на «рассуждение» и пошаговую обработку сложных запросов, привлекла внимание не только высокими метриками качества, но и низкой стоимостью обучения. На фоне миллиардных инвестиций американских технологических корпораций в вычислительные мощности это вызвало переоценку экономической модели развития ИИ в западных странах.

Хотя в декабре DeepSeek выпустила модель V3.2, которая по ряду показателей обошла GPT-5 от OpenAI и Gemini 3.0 Pro от Google, компания до сих пор не представляла новое поколение базовой архитектуры. Именно эту нишу и должна занять V4.

Ключевой фокус в новинке сделан на программировании, одном из основных критериев эффективности ИИ в корпоративном сегменте. Усиление этих возможностей может дополнительно укрепить позиции DeepSeek как высокопроизводительной и сравнительно дешевой альтернативы американским моделям.