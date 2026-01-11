Минцифры подключит к интернету села коренных народов Севера

Минцифры планирует проработать вопрос подключения к интернету сел и деревень, где проживают и ведут традиционную хозяйственную деятельность коренные малочисленные народы Севера. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на распоряжение правительства.

© Газета.Ru

Согласно документу, в план мероприятий включили обеспечение интернет-связью населенных пунктов, расположенных в местах традиционного проживания коренных народов. Эта инициатива является частью реализации Концепции устойчивого развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока до 2036 года.

Министерству поручили проводить соответствующую работу ежегодно в период с 2026 по 2028 год. Финансирование программы будет осуществляться за счет средств федерального бюджета.

Основной целью проекта является повышение качества связи и обеспечение высокоскоростного доступа в интернет в таких населенных пунктах. В первую очередь внимание планируется уделить объектам социальной инфраструктуры.