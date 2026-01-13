Приложение для одиноких людей стало самым популярным в Китае

Приложение с провокационным названием «Умер?» заняло первое место в рейтинге платных сервисов в китайском App Store на фоне роста числа одиноких людей в стране. Об этом сообщает агентство «Синьхуа».

© Газета.Ru

Судя по переписи населения за 2020 год, в Китае насчитывается более 125 миллионов домохозяйств, в которых проживает один человек.

Стоимость приложения составляет восемь юаней ($1,1). Сервис предусматривает автоматическую отправку уведомлений по электронной почте контактным лицам, указанным пользователем, если тот не отмечается в приложении в течение нескольких дней. Таким образом система позволяет оперативно оповестить родственников и близких о возможной смерти или ухудшении состояния владельца смартфона.

Разработчики планируют расширить возможности приложения, в том числе добавить рассылку SMS-уведомлений. В агентстве отмечают, что популярность сервиса обусловлена как его провокационным названием, так и острой социальной проблемой роста одиноких людей в Китае.

Летом газета South China Morning Post писала, что в Китае набирает популярность необычная услуга: одинокие девушки готовы платить мужчинам за объятия. Как утверждают сами женщины, несколько минут объятий помогает им избавиться от стресса и почувствовать поддержку, пусть даже и от незнакомого человека. Стоимость услуги составляет $7 (550 рублей) за пять минут. Одна из местных жительниц поделилась в сети историей, рассказав, что платит мужчинам за объятия, чтобы снять стресс из-за написания диссертации.