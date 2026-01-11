Фото «инопланетного корабля» породили новые вопросы

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA, НАСА) опубликовало новое изображение межзвездного объекта 3I/ATLAS (по некоторым теориям, является инопланетным кораблем), которое поставило под сомнение существующие модели поведения комет. Об этом сообщили исследователи из All day Astronomy в соцсети Х.

«На первый взгляд изображение кажется обычным, почти знакомым — до тех пор, пока это не меняется. То, что сначала кажется тусклым межзвездным пришельцем, внезапно оказывается организованной структурой, обращенной к Солнцу, которая противоречит предположениям, заложенным в многолетние модели комет», — говорится в публикации.

Ранее у кометы выявили новую аномалию, связанную с характеристиками частиц, формирующих ее свечение. По словам ученого из Гарвардского университета Ави Леба, объект отличается необычным размером частиц, которые доминируют в светящемся потоке, направленном в сторону Солнца.