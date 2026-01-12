В NASA назвали дату экстренного возвращения экипажа с МКС

НАСА и SpaceX готовятся вернуть четырех астронавтов миссии Crew-11 на Землю 15 января. Однако именно погода в конечном итоге определит точное место приводнения капсулы SpaceX Dragon с экипажем на борту у побережья Южной Калифорнии.

НАСА заявило, что погода благоприятствует приводнению у побережья Калифорнии в 3:40 утра по восточному времени (10.40 по Москве). Но окончательное решение о выборе зоны посадки будет принято космическим агентством и компанией SpaceX, вероятно, примерно во время отстыковки 14 января).

«НАСА предоставит более подробную информацию о своих планах по обеспечению освещения в ближайшие дни», — говорится в сообщении представителей НАСА.

В 2025 году SpaceX полностью перешла на приводнение своих капсул Dragon в Тихом океане, чтобы избежать падения обломков на населенные районы . Но существует несколько зон сброса на выбор. Компания SpaceX резервировала места приводнения у побережья Сан-Диего, Оушенсайда и Лос-Анджелеса в Южной Калифорнии.

Как будет проходить возвращение

«После выполнения серии маневров для отрыва от космической станции, Dragon проведет несколько маневров по снижению орбиты, сбросит грузовой отсек и войдет в атмосферу Земли для приводнения у побережья Калифорнии примерно через 11 часов в четверг, 15 января», — сообщила SpaceX.

Хотя 11 часов кажется долгим сроком для медицинской эвакуации, администратор НАСА Джаред Айзекман заявил, что, за исключением досрочного отбытия с космической станции (ожидалось, что миссия Crew-11 продлится еще около месяца), возвращение Crew-11 на Землю будет осуществляться в соответствии с обычными процедурами отстыковки и входа в атмосферу, применяемыми компанией SpaceX.

Астронавт, у которого возникли проблемы со здоровьем (НАСА не называет его имени из соображений медицинской конфиденциальности), находится в стабильном состоянии и не должен нуждаться в специальной помощи или срочных мерах для возвращения домой.