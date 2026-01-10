В России для роботов-доставщиков разработают специальные ГОСТы

Первые государственные стандарты для роботов-доставщиков, известных как роверы, планируют разработать в России уже в текущем году. Об этом в интервью РИА Новости сообщил глава Росстандарта Антон Шалаев.

По его словам, работа над нормативами уже стартовала. В 2026 году ведомство намерено утвердить требования, которые будут касаться классификации таких устройств и общих норм безопасности. При этом речь пока не идет о регулировании их интеграции в уличное движение.

Роботы-доставщики были созданы компанией «Яндекс» в 2019 году. Они используются для доставки заказов из сервисов «Яндекс.Еда» и «Яндекс.Лавка» и самостоятельно прокладывают маршруты.

За время работы роверы успели привлечь внимание горожан. В Москве прохожие нередко помогают роботам выбраться из сугробов и даже пытаются взаимодействовать с ними, как с домашними питомцами.

До этого Роскачество назвало срок утверждения норм на шаурму. По данным ведомства, ГОСТ на шаурму планируется утвердить в конце 2026 года.