Лучшие смартфоны в бюджете до 40 до 70 тысяч рублей по версии Ferra.ru

Рынок смартфонов предлагает много удачных субфлагманов. Вместе с главным редактором Ferra.ru Евгением Харитоновым «Российская Газета» выделила восемь самых интересных вариантов.

© Ferra.ru

Honor 400 Pro, realme GT7 и OnePlus 13R — универсальная тройка. Все они очень быстрые, долго работают от батареи и хорошо снимают. Honor немного лучше по зуму камеры, realme выигрывает автономностью и плоским экраном, а OnePlus чуть лучше подходит для игр и музыки. Существенных минусов нет.

© OnePlus 13R

© Honor 400 Pro

© realme GT7

А еще они очень выносливые. По 6000 мАч у OnePlus и Honor и целых 7000 мАч (при почти такой же толщине корпуса) — у realme. Тут дело даже не в мАч самих по себе — бывают более дешевые смартфоны с 7000 и даже 8000 мАч, и не очень толстые при этом. Но у них либо медленные процессоры, делящие удовольствие от долгой автономности „на ноль“, либо посредственные камеры. А здесь получаем равномерно развитые смартфоны Евгений Харитонов Главный редактор Ferra.ru

Vivo X200 FE и Vivo X300 — лучшие компактные смартфоны. X200 FE подойдёт тем, кто хочет небольшой, быстрый телефон с отличной батареей по разумной цене. X300 заметно дороже, но предлагает камеры почти флагманского уровня, при этом без проблем с нагревом и автономностью.

© Vivo

© Vivo

58−60 тыс. руб. — недешево за „китайца“, но и камеры тут по фоточасти выдают уровень выше, чем у iPhone 17 Pro (хоть и не дотягивают по качеству съемки видео). Евгений Харитонов Главный редактор Ferra.ru

Huawei Pura 80 — лучший выбор для любителей мобильной фотографии. За свои деньги он предлагает камеры, которые заметно превосходят конкурентов. Зато по скорости и играм это не самый сильный вариант.

© Huawei

Xiaomi 15T Pro — мощный и хорошо оснащённый смартфон с отличным экраном, громким звуком и одной из лучших видеосъёмок в своём классе. Он не идеален, но остаётся одним из самых сбалансированных субфлагманов.

© Xiaomi

Пресную безликую внешность прошлогоднего 14T Pro облагородили новыми штрихами — теперь смартфон весь из себя граненый-металлический, но все еще в духе минимализма. Очень быстрый, с отличными камерами, прекрасными громкими „качающими“ динамиками, классным дисплеем, быстрой зарядкой, влагозащитой и всеми опциями премиального аппарата. Евгений Харитонов Главный редактор Ferra.ru

iPhone 17 — лучший «базовый» iPhone за последние годы. Он получил экран 120 Гц, отличные камеры, хорошую автономность и высокую производительность. Для поклонников iOS это один из самых удачных вариантов на сегодня.