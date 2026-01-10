Путешествия во времени могут обойтись без парадокса убитого дедушки

Австралийские физики представили теоретическое обоснование для путешествий во времени. Согласно их модели, Вселенная сама предотвратит любые логические противоречия.

© runews24.ru

Группа физиков из Австралии заявила, что путешествия во времени теоретически возможны без создания известных парадоксов, вроде знаменитого «убийства дедушки». В основе их работы лежит концепция замкнутых времяподобных кривых — гипотетических путей в пространстве-времени, которые позволяют вернуться в прошлую точку.

Согласно выводам ученых, Вселенная обладает своеобразным «защитным механизмом», который автоматически корректирует события, чтобы не допустить логических нестыковок.

Это означает, что если бы человек попытался изменить ключевое событие, реальность просто перестроилась бы другим образом для сохранения общей причинно-следственной цепи. Например, попытка предотвратить пандемию могла бы привести к тому, что сам путешественник невольно стал бы ее источником.

Исследование опирается на квантовые модели, показывающие, как частицы могут взаимодействовать со своими прошлыми состояниями, не нарушая законов физики. Ученые подчеркивают, что их работа — это пока чистая теория, но она открывает новые пути для осмысления природы времени.