«Ледник судного дня» рушится: мир на грани масштабного подъема океана

Исследование специалистов Калифорнийского университета при участии NASA выявило ускоряющееся разрушение «ледника судного дня» — Туэйтса в Западной Антарктиде. Анализ спутниковых данных за последние двадцать лет показал, что восточная часть шельфового ледника, ранее выполнявшая роль опоры, теряет устойчивость и больше не сдерживает движение льда в океан.

Ученые зафиксировали углубление и рост крупных трещин, из-за чего ледник теряет контакт с морским дном, что ускоряет его сползание. Этот процесс носит самоподдерживающийся характер: чем быстрее движется лед, тем активнее формируются новые трещины, усиливая динамику разрушения. По словам исследователей, «эта защитная система фактически начинает ломаться».

Эксперты предупреждают, что аналогичные процессы могут затронуть и другие шельфовые ледники Антарктиды, испытывающие давление океана и повышенную температуру воды. Полный коллапс Туэйтса приведет к подъему уровня мирового океана примерно на 65 см, что создаст угрозу прибрежным регионам по всему миру. При этом немедленного катастрофического разрушения не ожидается, но текущие изменения делают долгосрочный сценарий более вероятным, пишет издание Sci Tech Daily.