Falcon 9 вывела на орбиту спутник, помогающий искать обитаемые миры

Компания SpaceX успешно запустила ракету Falcon 9 с базы Космических сил США Ванденберг в Калифорнии. Среди почти сорока полезных нагрузок на борту находится научный спутник NASA Pandora — новая миссия по изучению атмосфер экзопланет. Запуск проходил в рамках совместной миссии Twilight, а первая ступень ракеты штатно вернулась на посадочную площадку примерно через девять минут после старта

Pandora выйдет на солнечно-синхронную орбиту. Это означает, что аппарат пролетает над одной и той же точкой Земли примерно в одно и то же местное солнечное время, что обеспечивает стабильные условия освещения и повышает точность наблюдений.

Зачем нужен спутник Pandora

Pandora предназначен для детального изучения как минимум 20 уже известных экзопланет — миров за пределами Солнечной системы. Аппарат весом около 325 килограммов оснащен телескопом диаметром 45 сантиметров и работает в видимом и ближнем инфракрасном диапазонах.

Основная задача миссии — разобраться, какие химические сигналы в наблюдениях действительно принадлежат атмосферам планет, а какие искажаются активностью их звезд. Когда экзопланета проходит по диску своей звезды, яркость звезды немного снижается. Этот эффект давно используется для поиска планет, но для анализа атмосфер он создает серьезную проблему.

Как звезды мешают искать признаки жизни

Поверхности звезд неоднородны. На них есть пятна, вспышки и области разной температуры, которые могут искажать спектр света. В результате сигналы воды, кислорода или водорода в атмосфере планеты могут смешиваться со «следами», оставленными самой звездой.

«Цель миссии Pandora — разделить спектры звезды и планеты, отслеживая яркость звезды-хозяина экзопланеты в видимом свете и одновременно собирая данные в инфракрасном диапазоне», — поясняют представители NASA.

По их словам, такие многоволновые наблюдения позволят точнее отделять вклад звезды от сигнала планеты.

Как будут проходить наблюдения

Pandora будет наблюдать каждую систему до десяти раз в течение суток. Длительные серии измерений на разных длинах волн помогут понять, откуда именно исходит тот или иной химический след. Это особенно важно для поиска воды и других молекул, которые считаются ключевыми для оценки потенциальной обитаемости планет.

Инфракрасный детектор на борту спутника имеет особое происхождение. Это запасной прибор, созданный для космического телескопа «Джеймс Уэбб». Данные Pandora помогут уточнить методы анализа и для самого телескопа, улучшив его способность различать планетные и звездные сигналы.

Не только Pandora

Вместе с основным аппаратом на орбиту выводятся и другие спутники. Среди них — коммуникационные аппараты компании Kepler Communications, радиолокационные спутники наблюдения Земли Capella Space, а также два кубсата, поддержанные NASA.

Один из них, SPARCS, будет изучать активность звезд и ее влияние на планеты. Другой, BlackCAT, предназначен для наблюдений в рентгеновском диапазоне и исследования высокоэнергетических космических источников.

Почему эта миссия важна

Спутник Pandora не ищет признаки жизни напрямую. Его основная задача — отделять сигнал атмосферы экзопланеты от шума звезды, что позволяет точнее анализировать данные. Этот инструмент помогает «очищать» наблюдения, без чего невозможно уверенно определять состав атмосфер и оценивать потенциальные признаки жизни. Миссия уже работает в реальном времени и передает данные, которые астрономы смогут использовать для точной интерпретации наблюдений экзопланет в ближайшие годы.