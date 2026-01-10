Пользователи пожаловались на работу Telegram

В работе мессенджера Telegram произошел массовый сбой. Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector.

© Газета.Ru

На портале говорится, что у россиян не работает функция отправки сообщений, некоторые из них не приходят другим пользователям. За последний час на работу приложения пожаловались более 270 человек. За сутки было зафиксировано порядка 950 обращений.

Больше всего жалоб на работу Telegram отправили жители Магаданской области, Ямало-Ненецкого автономного округа, Тульской области и Республики Алтай.

По данным сервиса Сбой.рф, предыдущий масштабный сбой в работе сервиса произошел 7 января.

До этого пользователи видеоплатформы YouTube по всему миру пожаловались на сбои в работе сервиса. По данным Downdetector, наибольшее число жалоб поступало из США – свыше 11 тысяч сообщений. Кроме того, сообщения о неполадках поступают из Канады, Британии, Франции, Нидерландов, Германии, Бразилии и других страну.