Обнаружены древнейшие из известных отравленных стрел

Ученые обнаружили следы растительных ядов на наконечниках стрел каменного века, которые использовались охотниками-собирателями в Южной Африке около 60 тысяч лет назад.

© Московский Комсомолец

По мнению авторов исследования, опубликованного на днях в журнале Science Advances, обнаружена старейшая из известных отравленных стрел. Находка указывает на то, что такие орудия и сложные стратегии охоты существовали на тысячи лет раньше, чем считалось ранее.

“При постоянной охоте отравленные стрелы обычно не убивали добычу мгновенно, - цитирует CNN ведущего автора исследования Свена Исакссона, профессора археологии в археологической исследовательской лаборатории Стокгольмского университета. -- Вместо этого яд помог охотникам сократить время и энергию, необходимые для выслеживания и изматывания раненого животного”.

Два различных алкалоида, или органических растительных соединения, обнаруженных в остатках ядовитого химического вещества, были получены из растения гифбол, или двудомной буф, рассказывает CNN. Традиционные охотники в регионе до сих пор используют это растение и называют его ядовитой луковицей.

Охотники-собиратели, вероятно, обмакивали найденные в 1985 году в скальном убежище Умхлатузана в Квазулу-Натале (Южная Африка) кварцевые наконечники стрел, в яд, прежде чем использовать их для убийства животных. Наличие ядовитых стрел в позднем плейстоцене говорит о том, что охотники-собиратели знали, какие растения использовать, а также сколько времени потребуется, чтобы токсины стали эффективными.

“Понимание того, что вещество, нанесенное на стрелу, ослабит животное через несколько часов, требует причинно-следственного мышления и способности предвидеть отдаленные результаты, - рассказывает профессор Исакссон. - Факты указывают на то, что доисторические люди обладали развитыми когнитивными способностями, сложными культурными знаниями и хорошо развитыми охотничьими практиками”.

По словам Исакссона, в то время как люди долгое время употребляли растения в пищу, отравленные стрелы - лишь один из примеров того, как наши предки, жившие во время последнего ледникового периода, использовали химические свойства растений для разработки лекарств и токсичных веществ.

Охотники могли нанести яд на наконечники, также называемые микролитами с обратной стороной, проткнув луковицу растения гифбол или разрезав луковицу и собрав ядовитое вещество в какую-нибудь емкость. Согласно исследованию, яд мог быть концентрирован путем нагревания или воздействия солнечного света, отмечает CNN.

Яды действуют по-разному: одни разновидности, такие как миотоксины, разрушают мышечную ткань, а другие, называемые нейротоксинами, поражают нервную систему. По словам Исакссона, охотники-собиратели, возможно, избегали любой части тела животного, пораженной миотоксинами, в то время как нейротоксины были бы разбавлены после распространения по всему телу животного.

“Некоторые токсины опасны только в том случае, если они попадают в кровь, и не наносят вреда при попадании внутрь, - отмечает ученый. -- Другие могут быть легко разрушены при нагревании и, таким образом, нейтрализованы при приготовлении пищи”.

Химические анализы показали наличие алкалоидов буфандрина и эпибуфанизина на пяти из 10 кварцевых наконечников стрел. Несмотря на то, что наконечники стрел пролежали в земле тысячи лет, они все еще сохраняли остатки, потому что алкалоиды обладают особыми химическими свойствами, которые позволяют им сохраняться, например, они нелегко растворяются в воде.

Согласно исследованию, даже небольшое количество растительных токсинов может быть смертельным для грызунов в течение 20-30 минут и может вызвать тошноту, паралич дыхания, отек легких, слабый пульс и другие симптомы у людей, сообщает CNN.

Для сравнения авторы также исследовали четыре 250-летних наконечника стрел, собранных в Южной Африке и привезенных в Швецию. Анализ показал, что их наконечники были пропитаны одними и теми же токсичными алкалоидами, что свидетельствует о долгой истории традиционного использования яда на охоте, сообщили авторы.

“Обнаружение следов одного и того же яда как на доисторических, так и на исторических наконечниках стрел имело решающее значение”, - рассказал Исакссон.

“Тщательно изучив химическую структуру веществ и, таким образом, сделав выводы об их свойствах, мы смогли определить, что именно эти вещества достаточно стабильны, чтобы так долго сохраняться в земле”.

Археологи интуитивно предположили, что люди, жившие в позднем плейстоцене, должны были обладать некоторыми знаниями о растительных токсинах и использовать их для охоты, но прямых доказательств найти было трудно, комментирует Джастин Брэдфилд, доцент Института палеоинститута Йоханнесбургского университета.

Органические молекулы со временем часто разрушаются, что затрудняет восстановление первоначальных соединений, но Исакссон и его команда проделали замечательную работу по химическому анализу крошечных, чудом сохранившихся остатков, чтобы продемонстрировать понимание охотниками-собирателями токсичных растений, добавил ученый.

“Это также демонстрирует продвинутое планирование, стратегию и причинно—следственные связи - то, что очень трудно продемонстрировать людям, жившим так давно, но доказательств чему, тем не менее, с каждым годом становится все больше”, - сказал Брэдфилд.

Согласно исследованию, до обнаружения остатков яда на наконечниках стрел из Умхлатузаны, самыми ранними прямыми свидетельствами наличия яда на охотничьих орудиях были стрелы с костяными наконечниками, найденные в египетской гробнице за 4431-4000 лет до настоящего времени, а также в пещере Крюгера в Южной Африке примерно за 6700 лет до настоящего времени.

Археологи и геологи используют период до настоящего времени в качестве временной шкалы, в которой 1950 год считается текущим годом, поскольку именно тогда был введен радиоуглеродный анализ.

Другие свидетельства использования ядовитых охотничьих орудий были обнаружены в Пограничной пещере в южноафриканской провинции Квазулу-Натал: аппликатор, который, возможно, использовался для нанесения яда на наконечники стрел 24 000-летней давности, и кусочек пчелиного воска 35 000-летней давности, который, возможно, служил клеем для прикрепления наконечника к стреле.

Исследование также подтверждает, что лук и стрелы были характерным элементом технологии, когда люди распространялись по всему миру, и раскрывает когнитивное различие между доисторическими охотниками-собирателями, представляющими Homo sapiens, и другими гоминидами, такими как неандертальцы, комментирует Людовик Слимак, археолог из Французского национального центра научных исследований и Университета Поля Сабатье.

“Это подтверждает мнение о том, что лук - это не позднее изобретение, а фундаментальная и сложная технология, происхождение которой насчитывает по меньшей мере 80 000 лет в Африке и Азии и которая позже сопровождала появление Homo sapiens в Европе около 54 000 лет назад”, - добавил Слимак.

Исакссон и его коллеги стремятся исследовать другие перспективные места в Южной Африке, чтобы понять, насколько широко в то время могли использоваться отравленные стрелы.