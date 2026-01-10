В ЦРУ отказались раскрывать информацию об 3I/ATLAS

Официальный ответ ЦРУ о межзвездном объекте 3I/ATLAS взбудоражил мировую общественность — ведомство не стало рассекречивать имеющуюся информацию. Как сообщает «КП», это вызвало у экспертов новую волну подозрений в искусственном происхождении пришельца, официально названного кометой.

Новое противоречие

31 декабря 2025 года Джон Гриндевальд-младший, который занимается расследованиями правительственных заговоров и НЛО на портале The Black Vault, получил из ЦРУ ответ на свой запрос. В рамках «Акта о свободе информации» эксперт интересовался данными об 3I/ATLAS, которые имелись у агентства.

Американские законы позволяют гражданам, в том числе независимым исследователям и журналистам, запрашивать у правительственных учреждений документы или записи по определенным вопросам. Ведомства обязаны давать ответы, однако подробности они могут и не раскрывать, если информация засекречена по соображениям нацбезопасности или попадает под определенные исключения.

Ответ из ЦРУ оказался уклончивым: агентство не смогло «ни опровергнуть, ни подтвердить существование или несуществование записей», которые связаны с запросом. Таким образом, за межзвездным объектом имеется некая тайна. Не исключено, что он все же представляет из себя угрозу для Земли или ее жителей.

Астрофизик из Гарварда Ави Леб подчеркнул, что ответ из ЦРУ плохо согласуется с официальной позицией по поводу 3I/ATLAS, которая была обнародована на специальной пресс-конференции в NASA, состоявшейся 19 ноября. Тогда объект назвали межзвездной кометой, а заместитель администратора управления научных миссий NASA Ники Фокс подчеркивала, что технологических следов разумной жизни не обнаружено.

«Если 3I/ATLAS — комета, то какие секреты могут быть с этим связаны? "Комета" улетела, направляется вон из Солнечной системы. Чего скрывать-то?» — спрашивает Леб.

По мнению астрофизика, правительство могло засекретить некую информацию, которая свидетельствует, что 3I/ATLAS все же представляет собой инопланетный космический корабль.

Агентства сговорились

Леб в своих подозрениях не одинок. О том, что военные скрывают от общественности внушительную часть информации, собранной о 3I/ATLAS, недавно заявляла конгрессвумен Анна Паулина Луна. Она является председателем комитета Палаты представителей по надзору, который расследует сообщения об НЛО и инопланетянах. По ее словам, обнародованию правды препятствуют члены разведывательного сообщества США, а Пентагон не дает доступ к уже имеющейся секретной информации.

Физик Шива Меуччи также утверждает, что космические агентства сговорились. В октябре объект попал в поле зрения аппаратов на марсианской орбите. 3I/ATLAS сперва засняла межпланетная станция Mars Reconnaissance Orbiter (MRO), а после — китайский зонд Tianwen-1. И китайское, и американское агентство вместо более-менее четких снимков показали лишь мутные пятнышки.

Эксперты обоих ведомств объяснили: аппаратура не позволила получить более четкие изображения 3I/ATLAS. Меуччи уверен, что аппаратура на деле позволяла, однако настоящие снимки не опубликовали из-за требований властей. По подсчетам физика, комета должна была занимать на снимках по меньшей мере 100-200 пикселей, а занимает лишь 3-5.

Отметим, что астрономы дважды пытались уловить узкополосные сигналы технологического происхождения от 3I/ATLAS. Сперва его «слушали» 42 тарелки радиотелескопа Allen Telescope Array, а после — MeerKAT telescope. Ничего похожего на осмысленные радиосигналы не найдено.