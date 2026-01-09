Xiaomi намерена выпускать смартфоны с процессорами и ОС собственной разработки

Компания Xiaomi намерена выпустить в 2026 году смартфон, полностью основанный на собственных технологиях: фирменном процессоре, операционной системе и ИИ. Об этом заявил основатель и генеральный директор компании Лэй Цзюнь на внутренней церемонии награждения технологических команд, где главный приз получили разработчики чипа XRING O1. Об этом сообщает издание GizmoChina.

XRING O1 – это процессор, созданный по 3-нанометровому техпроцессу второго поколения, стал первым флагманским мобильным чипом такого класса, разработанным компанией из материкового Китая. Его выпуск позволил Xiaomi войти в четверку мировых производителей, освоивших выпуск 3-нм чипов, наряду с Apple, Qualcomm и MediaTek.

Для реализации стратегии полной технологической независимости Xiaomi планирует инвестировать 200 млрд юаней в течение следующих пяти лет, сосредоточившись на разработке чипов, операционных систем и технологий ИИ. Это вдвое превышает сумму предыдущей пятилетней инвестиционной программы, в рамках которой компания уже израсходовала 105 млрд юаней при первоначальном плане в 100 млрд.

Такой подход, по мнению руководства, даст Xiaomi долгосрочное конкурентное преимущество для экосистемы «человек-автомобиль-дом», которая станет более интегрированной и заметной для пользователей.