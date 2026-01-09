НАСА: айсберг А23а может разрушиться через несколько дней или недель

Айсберг А23а, который за последние десятилетия потерял более половины своей площади, может полностью разрушиться в ближайшие дни или недели, предупреждают ученые НАСА. По данным спутниковых наблюдений, на поверхности ледяного массива образовались большие лужи талой воды, что указывает на его структурное ослабление.

«Эти признаки показывают, что айсберг А23а может полностью разрушиться всего через несколько дней или недель… Для ученых, наблюдавших за ним всю карьеру, это одновременно грустный и значимый момент, — отмечают в НАСА.

Айсберг А23а откололся от ледника Фильхнера в 1986 году с площадью 4 170 квадратных километров. В последние десятилетия он постепенно уменьшался: к декабрю 2025 года ученые зафиксировали потерю 67% первоначальной площади, уступив первенство айсбергу D15а. Сейчас А23а дрейфует в Южной Атлантике к юго-востоку от Южной Америки.

После более чем 30 лет нахождения на мели айсберг вновь начал движение в ноябре 2023 года. Весной 2024 года он двигался вдоль Антарктического полуострова, направляясь в море Скоша. Потеря А23а станет значимым событием для исследователей, изучавших крупнейшие ледяные массивы планеты.

Ранее на леднике Туэйтса в Антарктиде было зафиксировано сразу несколько сотен ледотрясений — особых сейсмических событий, характерных для холодных регионов. Эти явления возникают, когда крупные айсберги откалываются от ледника и, переворачиваясь в океане, с силой сталкиваются с основным ледниковым массивом, вызывая мощные механические колебания грунта. Долгое время считалось, что ледотрясения происходят только в Северном полушарии, в основном у берегов Гренландии, где их впервые обнаружили около 20 лет назад. Однако ученые из Австралийского национального университета опровергли это представление. Проанализировав данные сейсмических станций за 20102023 годы, они выявили более 360 подобных событий в Антарктиде, из них 245 — непосредственно в районе ледника Туэйтса.