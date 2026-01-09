Американские исследователи пришли к выводу о несомненной связи между рационом питания и вероятностью развития онкологических заболеваний. Результаты масштабной научной работы, представленной в журнале Journal of the National Cancer Institute, демонстрируют, что регулярное употребление продуктов глубокой переработки в сочетании с недостаточным потреблением растительной пищи существенно увеличивает риск возникновения рака.

Изучение информации о питании взрослых людей позволило выявить наиболее вредные модели: частое употребление в пищу красного мяса и мясных полуфабрикатов, сладких газированных напитков, а также продуктов, содержащих консерванты, при одновременном недостатке клетчатки и антиоксидантов, содержащихся в овощах и фруктах.

Эксперты отмечают, что решающее значение имеет не отдельный продукт сам по себе, а общий стиль жизни. Наиболее действенным методом профилактики назван комплекс мер, включающий в себя сбалансированное питание, регулярные занятия спортом и поддержание нормального веса.

Врачи-диетологи советуют после периодов злоупотребления вредной пищей постепенно возвращаться к привычному режиму питания: увеличивать количество полезных продуктов в рационе, соблюдать баланс жидкости в организме и добавлять умеренные физические нагрузки. Это позволяет организму восстановиться без излишней нагрузки и сохранить необходимую энергию.