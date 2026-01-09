Стало известно о взрыве на обратной стороне Солнца

Крупный взрывной процесс был зафиксирован на Солнце в середине дня. Специалисты Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН, анализируя данные коронографов, наблюдали масштабное рассеивание вещества в пространстве.

Как уточнили исследователи, источник вспышки расположен на стороне, которая в настоящее время скрыта от земных наблюдателей и недоступна для прямого мониторинга спутниками. Точные причины события пока остаются неопределёнными. «Пока можно лишь строить предположения. Когда эта область была обращена к Земле две недели назад, там не отмечалось значительной активности лишь несколько образований умеренной площади. Если взрыв связан с одним из них, то, исходя из направления выброса, он произошёл в группе пятен, находившейся тогда ниже солнечного экватора в правой части диска», пояснили в лаборатории.

На Солнце произошли вспышки

Наблюдать зону, где произошёл выброс, учёные смогут приблизительно через неделю, когда в результате вращения Солнца эта область начнёт появляться из-за восточного лимба.