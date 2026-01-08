Honor пообещала переосмыслить понятие «тонкого флагмана» с Magic 8 Pro Air

Honor официально объявила дату презентации нового смартфона Magic 8 Pro Air. Тончайшая модель будет представлена 19 января.

Magic 8 Pro Air позиционируется как ультратонкий флагман. В посте Honor задала вопрос: что значит «Pro в формате Air»? В публикации подчёркивается, что Magic 8 Pro Air должен переосмыслить понятие тонкого флагмана, объединив стильный внешний вид и серьёзную «начинку».

Точное время мероприятия пока не раскрывается. В ближайшие дни компания может показать официальный постер смартфона и раскрыть больше деталей.

Не исключено, что вместе с Magic 8 Pro Air на презентации также покажут и другие модели серии Magic 8, включая Porsche-версию.