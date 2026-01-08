Ученые предупредили о магнитных бурях 9 января

Уже в пятницу, 9 января, на Землю, согласно прогнозам, обрушатся слабые магнитные бури уровня G1. Причиной возмущения геомагнитного поля планеты станет облако солнечной плазмы.

Об этом в четверг, 8 января, сообщили в пресс-службе Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук (ИКИ РАН).

— Уровень и число вспышек на Солнце с начала года сохраняются низкими без признаков усиления в ближайшие дни, — передает официальный Telegram-канал лаборатории.

В последние дни 2025 года на Солнце наблюдалось значительное увеличение активности, однако все активные области, кроме одной, находились на стороне звезды, обращенной от Земли. Поэтому никакие события в этих областях, независимо от их силы, не могли повлиять на космическую погоду на планете.

Однако в ночь на 29 декабря на Солнце внезапно произошли три сильные вспышки класса М и еще три вспышки класса C. По данным ученых, первая вспышка продлилась с 00:03 до 00:23 с максимумом в 00:13, вторая — с 1:01 до 1:54 с максимумом в 1:39, а третье явление наблюдалось с 2:57 до 3:07 с максимумом в 3:02.