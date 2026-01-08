Еврокомиссия обвинила X и Grok в создании антисемитского и педофильского контента

Еврокомиссия (ЕК) обвинила Grok в создании при помощи чат-бота X антисемитского и педофильского контента.

Об этом сообщает ТАСС.

«Это нелегально, и мы относимся к этому очень серьезно. Мы потребовали от X сохранять все внутренние документы, имеющие отношение к Grok, до конца этого года», — заявила ЕК.

Ранее агентство Bloomberg рассказало, что модель искусственного интеллекта Grok, разработанная принадлежащей бизнесмену Илону Маску компанией xAI, на протяжении нескольких дней по запросу пользователей генерировала и размещала на странице в соцсети X детскую порнографию.

В декабре Маск назвал Европу Четвертым рейхом.