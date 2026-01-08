На Землю обрушится электрическая пыль от 3I/ATLAS

Американский геолог Стефан Бернс пришел к выводу, что в марте 2026 года Земля и Юпитер столкнутся с электропылевыми бурями из-за объекта 3I/ATLAS. Об этом пишут «Аргументы и факты» со ссылкой на YouTube-канал ученого.

Бернс заявил, что 3I/ATLAS выбросил огромное количество пыли и газа. По его мнению, Земля будет воздействовать с «остаточным следом» выброса в виде пылевой бури, а самый сильный удар получит сам 3I/ATLAS, а также луны Юпитера и сам Юпитер.

В 2025 году объект 3I/ATLAS был замечен финансируемым NASA телескопом ATLAS в Чили. Позже астрономы просмотрели архивные наблюдения с нескольких телескопов и обнаружили, что предполагаемая комета прибыла со стороны созвездия Стрельца.

Итальянский астрофизик Джанлука Маси сообщил, что скорость 3I/ATLAS и путь этого объекта подтверждают, что он возник за пределами Солнечной системы. Объект двигался со скоростью около 60 километров в секунду (около 214 364 километров в час) - слишком быстро, чтобы быть «локальной» кометой.

Доктор Пол Чодас, директор Центра исследований околоземных объектов NASA, предположил, что объект 3I/ATLAS путешествовал по межзвездному пространству в течение миллионов лет, прежде чем попасть в Солнечную систему. По слова ученых, 3I/ATLAS может оказаться древнейшей из когда-либо замеченных комет.

Астрономы оценивают диаметр 3I/ATLAS примерно в 11 километров. По мнению ученых, эта предполагаемая комета, вероятно, является самым ярким и быстрым из трех «инородных» объектов, которые когда-либо были замечены в Солнечной системе.

Астрономы считают, что комета не представляет угрозы для Земли и останется от нее на расстоянии не менее 240 миллионов километров.