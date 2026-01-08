В России резко подорожали последние модели iPhone

Все актуальные iPhone в январе резко подорожали в России на 9–20% в зависимости от модели. Об этом сообщает Hi-Tech Mail.

© Apple

Так, если в декабре базовый iPhone 17 продавался в магазинах на маркетплейсах от 69 тыс. руб., то всего за месяц его цена увеличилась на 18% — до 82 тыс. руб. Флагманский iPhone 17 Pro прибавил в цене 19% — вместо 98 тыс. руб. за эту модель просят теперь от 117 тыс. руб.

Увеличенный iPhone 17 Pro Max, в свою очередь, подорожал до 121 тыс. руб., хотя ранее смартфон продавали от 103 тыс. руб.

При этом сверхтонкий iPhone Air подорожал не так сильно по сравнению с другими моделями — его цена поднялась с 80 до 87 тыс. руб., что около 9%.

Рост цен затронул и прошлогодние модели iPhone. Например, базовый iPhone 16 подорожал с 56,5 до 59 тыс. руб.

Рост цен эксперты связывают с праздничным ажиотажем и ростом базовой ставки НДС, которая увеличилась с 20 до 22%. Кроме того, с 1 сентября в России вступит в силу закон о технологическом сборе. Точные тарифы пока не определены, но Минпромторг предварительно сообщил, что сбор с каждого смартфона может составить 750 руб.

