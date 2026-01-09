Razer представила умную колонку с аниме-девушкой внутри

Компания Razer на выставке CES 2026 анонсировала Project Ava — голографический ИИ-помощник с голосовым управлением для геймеров в виде 5,5-дюймовой капсулы с анимированным аватаром внутри. Об этом сообщает издание The Verge.

В качестве аватаров пользователи могут выбрать аниме-персонажей: девушку Киру в зеленом платье или мужчину Зейна с татуировками. В будущем появятся аватары известных личностей. Например, уже заявлен киберспортсмен Faker.

Устройство отслеживает происходящее на экране и перед пользователем через камеру, чтобы давать советы по игре, помогать в решении задач и даже подбирать стиль одежды.

Во время демонстрации на CES 2026 аватара Киру, работающую на основе языковой модели Grok, попросили прокомментировать геймплей Battlefield 6. Помощник распознал «штурмовую винтовку с оптическим прицелом», но не смог назвать конкретную модель, а также выдавал общие фразы вроде «Ты неудержим!», хотя журналист в это время просто находился на тренировочной карте. В другом тесте Кира ошибочно заявила о скидке 65% на Fallout 76, хотя игра в тот момент стоила $3,99 после снижения цены на 90%, причем комментарий был сделан без активации голосовой команды.

Релиз новинки запланирован до конца 2026 года.