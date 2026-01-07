Раскрыт дизайн смартфона Honor, который похож на Pixel и iPhone Air

Авторитетный инсайдер Ice Universe опубликовал на своей странице в соцсети X (ранее Twitter) фото еще не представленного смартфона Honor Magic 8 Air, который визуально напоминает современные Google Pixel и iPhone Air.

Согласно источнику, корпус Magic 8 Air будет толщиной 6,3 мм при весе 158 г. Для сравнения, iPhone Air имеет толщину 5,6 мм и вес 165 г. Несмотря на то, что смартфон заметно толще конкурента, он сочетает компактность и легкость с емкой батареей на 5500 мАч при 6,3-дюймовом дисплее. В iPhone Air при более крупном 6,5-дюймовом экране установлена батарея всего на 3149 мАч, из-за чего смартфон часто критикуют.

По слухам, Honor Magic 8 Air также получит флагманский чип MediaTek Dimensity 9500 и поддержку быстрой зарядки мощностью 80 Вт. Появится ли смартфон за пределами Китая, неизвестно.

Дата презентации Honor Magic 8 Air пока не раскрывается. При этом флагманские Honor Magic 8 и Magic 8 Pro были представлены в Китае в середине октября 2025 года. В этих моделях дизайн заметно отличается от ожидаемой новинки — вместо горизонтального блока камер Magic 8 и 8 Pro используют крупный и круглый блок.