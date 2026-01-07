ASUS представила ноутбук, разработанный со студией Кодзимы

На выставке CES 2026 компания ASUS объявила о сотрудничестве с Kojima Productions и представила спецверсию ноутбука ROG Flow Z13, а также линейку фирменных аксессуаров — наушники, мышь, коврик и защитный кейс. Об этом сообщает PC Gamer.

© ASUS

Отмечается, что дизайн устройств разработал арт-директор Kojima Productions Едзи Синкава, многолетний соратник Хидео Кодзимы. Лимитированная серия оформлена в фирменной стилистике студии с использованием символики Kojima Productions и бело-золотой цветовой гаммы.

Ноутбук-трансформер ROG Flow Z13-KJP оснащен процессором AMD Ryzen AI MAX+395, нейропроцессором AMD XDNA NPU и интегрированной графикой Radeon 8060S. Устройство получило 13,4-дюймовый дисплей с частотой обновления 180 Гц и 128 ГБ оперативной памяти LPDDR5X 8000.

Базовая версия ROG Flow Z13 поступила в продажу в начале 2025 года и получила неоднозначные отзывы: обозреватели хвалили устройство за пригодность для рабочих задач, но указывали на ограниченную игровую производительность.

Выход ROG Flow Z13-KJP запланирован на первую половину 2026 года. Стоимость новинки пока не раскрывается.