В Институте прикладной математики им. Келдыша РАН оценили, могут ли спутники на околоземной орбите массово столкнуться в результате синдрома Кесслера. Об этом пишет КП.

Исследование Университета Британской Колумбии показало, что искусственных спутников вблизи Земли слишком много. Если оставить их без контроля всего на сутки, с 30%-ой вероятностью начнутся столкновения, что приведет к синдрому Кесслера. Это явление, при котором два спутника порождают рой обломков, в который тут же вовлекаются остальные.

Виктор Воропаев, глава центра «Международная сеть телескопов для научных и прикладных задач», говорит, что синдром Кесслера, возникший во время экстремально мощной магнитной бури – едва ли не худшее, что можно вообразить. По его словам, «в этом случае остается только молиться».

Однако ученого настораживает, что западные исследователи придумали некий алгоритм (метрику), и получили «жуткие результаты».

«Российские эксперты уже не менее пяти лет тоже делают расчеты по ситуации с орбитальным трафиком, но даже близко не получали таких выводов», — подытоживает КП.

Сегодня на орбите, по разным оценкам, находится около 14 тысяч активных объектов, а с учетом мусора и сломанных аппаратов — не менее 45 тысяч. По прогнозам через несколько лет их будет до ста тысяч.