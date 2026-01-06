В 2026 году на Луне ожидается нашествие "землян": люди собираются ее облететь, а созданные на Земле автоматы - высадиться.

© Российская Газета

Безусловно, одна из самых ожидаемых миссий - Artemis II (Артемида 2). Первая за пятьдесят лет, после знаменитой Apollo 17 в 1972 году, пилотируемая экспедиция за пределы околоземной орбиты. В NASA сообщили: временное окно для запуска Artemis II откроется 6 февраля 2026 года и продлится до весны. Совершенно не исключено, что запуск могут перенести и на март-апрель. Все зависит от проверки состояния ракеты и экипажа.

По информации из открытых источников, меньше чем через две недели начнутся тестовые испытания ракеты-носителя SLS и космического корабля Orion. Команда специалистов проведет тест всей системы, включая заправку топливом первой и второй ступени ракеты.

Напомним, в декабре сенат США утвердил миллиардера Джареда Айзекмана на пост главы NASA, а президент Трамп подписал указ под названием "Обеспечение американского превосходства в космосе". Как отмечают эксперты, основная цель, закрепленная документом, - возвращение американских астронавтов на поверхность Луны не позднее 2028 года. NASA во главе с Айзекманом поручено в течение 90 дней представить детальный оперативный план достижения этой цели, включая решение потенциальных задержек в разработке лунного посадочного модуля и новых скафандров.

Экипаж Artemis II был объявлен еще в апреле 2023 года. Кто эти четверо астронавтов, которым предстоит связать лунное прошлое, настоящее и будущее?

Командир - Рид Уайзман, 337-й астронавт NASA и 538 космонавт мира. В качестве бортинженера совершил космический полет на "Союз ТМА-13M" в 2014 году к Международной космической станции. Пилот миссии - Виктор Гловер, член экипажа на корабле SpaceX Crew-1, отработал 168 дней на МКС. Два специалиста миссии: Кристина Кох работала на МКС, обладатель рекорда продолжительности космического полета среди женщин - 328 дней, а также Джереми Хансен, один из четырех действующих канадских астронавтов. Он единственный из команды не имеет опыта космических полетов.

Астронавты на корабле Orion должны облететь Луну по баллистической траектории, не высаживаясь на нее. Затем с помощью гравитационного маневра корабль вернется на Землю и приводнится в Тихом Океане. Весь полет рассчитан на десять дней. Кстати, вполне возможно, что Artemis II поставит рекорд по удалению корабля с экипажем от Земли.

Какие еще полеты запланированы к Луне в наступившем году? И какие у них цели? Space.com собрал все запланированные на 2026 год полеты к Луне.

Так, ожидается запуск китайского космического зонда "Чанъэ-7", который будет искать лед на Южном полюсе Луны. Если его удастся найти, то это сократит стоимость и время доставки воды на Луну, что поможет построить лунную базу, а также поможет изучить возможность существования жизни на Луне и других планетах. В СМИ приводились слова заместителя главного конструктора миссии Тан Юйхуа о том, что исследовательский зонд "Чанъэ-7" состоит из четырех аппаратов: орбитального и посадочного модулей, лунохода и прыгающего зонда. Как сообщалось, у последнего будет возможность ползать, прыгать и даже летать с помощью ракетной тяги, благодаря чему он сможет преодолевать десятки километров за один прыжок. Это позволит исследовать пересеченную местность и глубокие кратеры, которые недоступны обычным луноходам.

В США готовится к пуску посадочный модуль Blue Moon Mark-1. Цель миссии - демонстрация технологических возможностей грузового посадочного модуля от компании Blue Origin. "Летательный аппарат Blue Moon MK1 приземлится в районе кратера Шеклтона. Скоро мы проведем полноценные комплексные контрольные испытания. Высота аппарата составляет более 26 футов (8 метров), что меньше, чем наш пилотируемый модуль MK2, но больше, чем исторический посадочный модуль "Аполлона", - рассказал ранее в соцсетях глава компании Джефф Безос.

Blue Moon MK1 отправится на Луну без обратного билета на Землю. Модуль способен доставить до трех тонн грузов. Запустят его на сверхтяжелой ракете New Glenn.

Еще один робот - аппарат Blue Ghost M2 от американской частной компании Firefly. У него задача - сесть на обратной стороне Луны. Опять же напомним: в марте 2025 года Blue Ghost стал первым частным аппаратом, который прилунился без каких-либо инцидентов. Уже через полчаса после приземления модуль начал передавать изображения, включая первое "селфи" на фоне лунной поверхности и снимок Земли, видимой как маленькая голубая точка в космической дали. Среди инструментов, доставленных на Луну, - бур для измерения температуры грунта на глубине до трех метров, устройство для сбора и анализа лунной пыли и система защиты от пыли для будущих миссий. Как отмечают эксперты, это событие стало важным шагом в освоении космоса, где частные компании начинают играть все более значимую роль наряду с государственными агентствами.

Вместе с Blue Ghost M2 должен быть запущен европейский орбитальный аппарат Lunar Pathfinder. Главная цель этой миссии - предоставление услуг связи на лунной орбите, участие в экспериментах.

В списке "очередников" на Луну и посадочный модуль NOVA-C от компании Intuitive Machines. Это будет третья попытка посадки, отмечают эксперты. Две предыдущие завершились опрокидыванием модуля.

Посадка на южном полюсе Луны, доставка луноходов FLIP и CubeRover - такая важная миссия у посадочного модуля Griffin-1 от компании Astrobotic. В октябре прошлого года компания сообщала о переносе запуска лунного посадочного модуля Griffin-1 на июль 2026 года или более позднюю дату. Griffin-1 должен стать самым грузоподъемным частным лунным модулем из всех - до тех пор, пока ему на смену не придут трехтонные аппараты компаний SpaceX и Blue Origin.