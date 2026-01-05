Телескоп «Хаббл» обнаружил новый космический объект с темной материей в основе

Телескоп «Хаббл» обнаружил новый космический объект — богатое газом облако тёмной материи.

Об этом сообщает NASA.

Новый объект получил название «Облако-9», это первое подтверждённое обнаружение подобного объекта во вселенной.

Отмечается, что данное открытие поможет в понимании формирования галактик, вселенной и природы тёмной материи.

В марте 2022 года сообщалось, что космический телескоп «Хаббл» обнаружил максимально удалённую от Земли обозримую звезду Earendel, сформировавшуюся почти 13 млрд лет назад.