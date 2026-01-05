«Радиостанция Судного дня» передала второе в 2026 году сообщение

Радиостанция УВБ-76, которую также называют «радиостанцией Судного дня», вновь вышла в эфир. В этот раз она передала слово «вкрапленье». Об этом в понедельник, 5 января, сообщили в Telegram-канале «УВБ-76 логи», который отслеживает активность частоты.

© Вечерняя Москва

Сообщение поступило в 15:25 по московскому времени.

— Сообщение за сегодня, 05.01.26, 15:25 мск — НЖТИ 87459 ВКРАПЛЕНЬЕ 6790 4701, — говорится в сообщении.

30 декабря радиостанция УВБ-76 внезапно включила «Лебединое озеро». 31 декабря на ее частоте также транслировались музыкальные композиции. В эфире заиграла песня певца Александра Рыбака «Fairytale», с которой он выиграл Евровидение-2009 в России, на русском языке. После этого на радиостанции транслировались и другие треки.

За последние несколько месяцев радиостанция также часто повторяла сообщения от 2022 года — года, когда началась специальная военная операция на Украине. Причем многие повторяющиеся шифровки выходили в эфир именно в феврале. Например, УВБ-76 передала сразу три слова, одним из которых является повторение лога о Крыме из 2022 года.