Путин поручил подготовить предложения по российским решениям для ИИ

Президент России Владимир Путин поручил правительству, ЦБ, "Яндексу" и "Сберу" и другим представить предложения по ИИ - по формированию комплекса отечественных решений, в том числе моделей GenAI, необходимых для развития этих технологий, следует из списка поручений по итогам конференции "Путешествие в мир искусственного интеллекта".

В необходимый к формированию комплекс решений входят фундаментальные модели генеративного ИИ и электронная компонентная база. Также нужно определить финансирование, что касается и возможности господдержки, связанных мероприятий. Срок дан до 20 января.

Помимо этого, до 15 июня 2026 года нужно подготовить и представить предложения по обучению российских ИИ-моделей с использованием информации о культуре, истории, традициях и ценностях России.

Глава государства также поручил приоритетно учитывать параметр разработки и использования ИИ при формировании рейтинга цифровой трансформации регионов за 2026 год. А до 31 марта в ежегодный доклад о динамике технологического развития РФ нужно включить раздел о развитии и внедрении ИИ-технологий.

В срок до 1 июня правительству, Росатому и "Россетям" нужно разработать и утвердить план мероприятий по развитию инфраструктуры дата-центров в стране на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года. Это делается "с учетом необходимости повышения доступности центров обработки данных для развития технологий искусственного интеллекта", следует из поручения.