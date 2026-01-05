Ученые предупредили об опасности активного движения ледника «Судного дня»

Ледник Туэйтса или в народе ледник «Судного дня» в Антарктиде, самый опасный в Мировом океане, начал активное движение. Об этом пишет «Комсомольская правда».

Причиной стали теплые океанические воды, которые размывают основание ледника и вызывают трещины.

Площадь ледника практически сопоставима с площадью Великобритании и, по словам ученых, его полное разрушение может привести к поднятию уровня Мирового океана минимум на 60 сантиметров, а в худшем случае — на три-пять метров. Это станет толчком к таянию других ледников и катастрофических климатических изменений на планете.

Новая Зеландия организует экспедию на месяц для исследований у края ледника с помощью радаров и датчиков.

Ранее руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в разговоре с «Лентой.ру» назвал 2025 год одним из самых теплых в истории. Средняя температура последнего трехлетия на планете (2023-2025 годы) — превысила 1,5 градуса, то есть тенденция к повышению глобальной температуры очевидна.