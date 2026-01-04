Ледник «Судного дня» начал движение: ждать ли катастрофы человечеству

Международная научная миссия начала изучение ледника Туэйтса, одного из самых опасных объектов в мировом океане. Об этом пишет «Комсомольская правда» со ссылкой на источник.

«Ледник Судного дня» (англ. Doomsday Glacier) — шельфовый ледник Туэйтса в Западной Антарктиде.

Его длина составляет 120 км, площадь — 120 тыс. км. Он быстро отступает из-за изменения климата, теряет 50 млрд тонн льда каждый год.

«Его полное таяние может поднять уровень мирового океана на 60 см, а в худшем случае — до 3–5 метров, что вызовет таяние других ледников и катастрофические климатические изменения», — отметили исследователи.

Наблюдения со спутника показывают, заметили ученые, что теплые океанические воды постоянно подтачивают основание ледника, способствуют возникновению трещин.

По данным газеты, экспедиция продлится месяц. При работе будут применяться радары, буровые установки, специальные датчики.