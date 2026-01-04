Землю поразила «пуля» колоссальной энергии: что известного о новой космической аномалии

Спустя недолгое время после истории с 3I/ATLAS астрономы зафиксировали новую аномалию — в атмосферу Земли врезалась космическая частица с колоссальной энергией, которую окрестили «частицей Аматэрасу» в честь японской богини Солнца. Что это за частица, какие перспективы она дает человечеству и связано ли все это как-то с кометой 3I/ATLAS — в материале URA.RU.

Космическая «пуля»

Астрономы из научного сообщества All Day Astronomy сообщили об обнаружении необычной космической частицы, ударившей по Земле с рекордной энергией, недостижимой для современных ускорителей. По их данным, вспышку зафиксировали наземные детекторы высокоэнергичных частиц.

«Таинственная космическая „пуля“ поразила Землю — с энергией, превосходящей все, что могут создать люди, — и она пришла „из ниоткуда“. Если бы она пришла издалека, она не была бы такой мощной», — говорится в сообщении астрономов.

По оценке авторов сообщения, зарегистрированная частица относится к категории сверхвысокоэнергичных космических лучей. Обычно такие объекты связывают с экстремальными астрофизическими событиями — взрывами сверхновых, активностью черных дыр или гамма-всплесками. Специалисты связали новую космическую находку с частицей Аматерасу, которую впервые зафиксировали еще в 2021 году.

«Частица Бога»

Частица Аматерасу — это сверхвысокоэнергетическая частица космических лучей, чья энергия оценивается в ошеломляющие 244 эксаэлектронвольта. Для сравнения, это в миллионы раз больше энергии, которую способны сообщить частицам самые мощные земные ускорители, такие как Большой адронный коллайдер.

Частица была зарегистрирована еще 27 мая 2021 года обсерваторией Telescope Array в штате Юта. Проследив ее траекторию, ученые обнаружили, что она прилетела из области, которая представляет собой локальную космическую пустоту (войд). На этом направлении нет ни активных галактических ядер, ни черных дыр, ни сверхновых — известных источников подобных лучей.

Это открытие ставит под вопрос современные представления. Во-первых, оно бросает вызов пределу Грейзена-Зацепина-Кузьмина (ГЗК) — теоретическому барьеру, который ограничивает расстояние, которое могут преодолеть столь энергичные частицы, не растеряв энергию. Если частица прилетела издалека, она не должна была сохранить такую энергию, отмечают астрономы.

Исследователи из коллаборации Telescope Array, ранее опубликовавшие статью в журнале Science, предполагали, что частица, скорее всего, была протоном или ядром атома. Для объяснения ее происхождения рассматривались несколько гипотез: экстремальное отклонение траектории неучтенными магнитными полями, существование неизвестного близкого источника в Местной Вселенной или необходимость пересмотра фундаментальных физических моделей.

Вторая космическая аномалия за последнее время

Пока ученые ломают голову над «космической пулей», другая межзвездная гостья — комета 3I/ATLAS — скрылась из поля зрения земных наблюдателей. Обнаруженная в июле 2025 года, она стала третьим известным межзвездным объектом. Вокруг нее строились различные теории происхождения, напоминает «Национальная служба новостей».

В настоящий момент комета почти полностью исчезла за плотным облаком необычно крупной пыли, что нехарактерно для обычных комет, передает телеканал «Царьград». Особое внимание ученых привлек ее «антихвост», направленный в сторону Солнца, что породило спекуляции о возможном искусственном происхождении объекта, передает 360.RU.

Однако большинство ученых считает его естественной межзвездной кометой, чье странное поведение может объясняться активными газовыми выбросами. Сейчас 3I/ATLAS продолжает свой путь в сторону Юпитера. Ранее сообщалось, что к Земле направляются еще несколько комет, передает VSE42.RU. Причем специалисты отмечали, что сама по себе комета 3I/ATLAS уже выделяла аномально-крупные частицы, сообщает деловая газета «Взгляд».