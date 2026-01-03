Xiaomi откажется от ряда популярных смартфонов

Компания Xiaomi опубликовала график перевода части своих смартфонов в статус EOL (End of Life), который предполагает полное прекращение выпуска обновлений операционной системы и патчей безопасности. Об этом сообщает портал XiaomiTime.

Согласно опубликованному расписанию, первым поддержку в начале 2026 года потеряет бюджетный смартфон Redmi 12C. В марте 2026 года статус EOL получат флагманские модели Xiaomi 12 и Xiaomi 12 Pro — для них последним крупным обновлением станет HyperOS 3. В этот же период будет прекращена поддержка Redmi Note 12 5G, который останется на HyperOS 2. Завершит цикл обновлений в октябре 2026 года линейка Xiaomi 12T и 12T Pro.

После наступления EOL устройства продолжат работать, однако больше не будут получать новые функции и защиту от актуальных киберугроз. Прекращение поддержки означает полный отказ производителя от выпуска официальных прошивок и обновлений безопасности, что со временем может негативно сказаться на уровне защиты данных и общей стабильности работы устройств.

HyperOS — это фирменная прошивка Xiaomi на базе Android, используемая в смартфонах и планшетах брендов Xiaomi, Redmi и Poco, а также в устройствах экосистемы компании, включая умные часы, ТВ-приставки, маршрутизаторы и технику для умного дома. Платформа была представлена в октябре 2023 года и пришла на смену MIUI.